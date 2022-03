Homem é morto com mais de 200 disparos de fuzil na Baixada

Vítima foi atingida com munições de calibre 762, que perfuraram a lataria do carro blindado em que estava

Um homem foi fuzilado na tarde de ontem em Seropédica, na Baixada Fluminense. O ataque aconteceu na Rua João Ferreira, antiga Rua 11, uma estrada de terra que liga ao município de Itaguaí. A quantidade de disparos que atingiram a vítima impressionou os agentes da Polícia Civil, que estiveram no local.

A vítima, identificada apenas como Rodriguinho, seria amigo do prefeito de Seropédica, Lucas Dutra, o Professor Lucas (PSC), e não exercia nenhum cargo na prefeitura, conforme apurou a reportagem do Hora H.

De acordo com as primeiras o informações, Rodriguinho estava em um carro, uma Hilux SW4 de cor preta, blindada, quando foi interceptado pelos criminosos que ocupavam um Captur da Renault, placa LMN-2407. Fortemente armados, os homens desceram do veículo e fizeram os disparos. A polícia colheu dezenas de cápsulas de fuzil 762, que ficaram espalhadas no chão e dentro do carro da vítima, que teve o rosto desfigurado pelos mais de 250 tiros.

Ainda segundo informações, os criminosos também fizeram disparos contra o carro usado na ação, roubaram outro veículo e fugiram. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que investiga o caso, realizou perícia no local e deve ouvir familiares e amigos nas próximas horas.