Homem é morto após perseguição em Nova Iguaçu

Um homem foi morto a tiros após perseguição no bairro Rancho Novo em Nova Iguaçu, na tarde dessa sexta-feira(15),

Segundo informações de pessoas que estavam no local, houve uma tentativa de assalto de dois suspeitos em uma bicicleta à dois rapazes que estavam em uma moto. Um dos suspeitos estava armado. Houve luta corporal entre eles e um dos rapazes que estava na moto conseguiu desarmar o suspeito e o atingiu. O homem morreu no local e o outro suspeito conseguiu fugir atravessando as faixas da Rodovia Presidente Dutra.

A DHBF vai investigar o caso.