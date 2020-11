Homem é morto a tiros na rodoviária de Duque de Caxias

Um homem foi morto a tiros nas proximidades da rodoviária do Centro de Duque de Caxias, na manhã da última sexta- feira. Uma equipe da Operação Caxias Presente informou que estava em patrulhamento na região, quando ouviu o barulho

de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram um rapaz caído no chão. Testemunhas afirmam que o homem estaria praticando assaltos na região.

Os bombeiros do 14º Grupamento de Bombeiro Militar de Duque de Caxias foram acionados e constataram a morte. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou perícia no corpo que foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A autoria do crime ainda é desconhecida.