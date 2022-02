Homem é morto a facadas durante briga com travesti perto de boate LGBT na Zona Norte do Rio

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando a morte de um homem ocorrida no início da manhã de ontem, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Odair Francisco Gutzlaff, de 32 anos, teria sido assassinado a facadas por uma travesti com quem teria se desentendido durante uma festa na boate LGBTQIA+ Papa G, durante a madrugada.

O corpo da vítima foi encontrado na calçada da casa noturna, na Travessa Almerinda Freitas, por militares do Corpo de Bombeiros. O resgate foi acionado por pessoas que passaram pelo local na hora do incidente.

Segundo as primeiras informações, a vítima teria discutido com a travesti no interior da boate, por volta das 5h da manhã. Na saída, outra confusão entre os dois teria terminado com os golpes de faca partindo da travesti.