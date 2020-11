Homem é imobilizado e assassinado por seguranças de supermercado durante confusão

Acusados agrediram e sufocaram vítima até a morte. Crime revoltou país.

Um crime covarde e injustificável. Um homem de 40 anos foi brutalmente assassinado por seguranças do local na última quinta-feira, na porta do supermercado Carrefour, no bairro Passo d’Areia, em Porto Alegre. As câmeras de monitoramento do estabelecimento registraram toda a ação.

Dois seguranças foram presos em flagrante: Magno Braz Borges, de 24 anos, e Giovane Gaspar da Silva, 30. Um deles é policial militar e foi levado para um presídio militar. O outro é segurança da loja e está em um prédio da Polícia Civil. Um terceiro homem, que é policial temporário, também foi detido. A investigação trata o crime como homicídio qualificado.

Segundo relatos de testemunhas, João Alberto Silveira Freitas, conhecido pelos amigos como Beto e Nego Beto, fazia compras com a esposa quando teria feito um gesto para uma fiscal de caixa. Ela chamou a segurança, que levou João Alberto para o estacionamento do supermercado, onde começaram as agressões. As imagens do espancamento foram gravadas e passaram a circular nas redes sociais.

Seguido pelos agressores

Segundo a Brigada Militar, a confusão teria iniciado no caixa do supermercado, envolvendo o homem e uma funcionária. A vítima teria ameaçado agredir a mulher, que chamou os seguranças. Os dois funcionários teriam encaminhado Nego Beto para fora da loja. A partir de então, as versões do fato são divergentes.

Ainda segundo a Brigada, a vítima passou a brigar com os seguranças por não aceitar a remoção do local. Testemunhas que estavam no supermercado afirmam que o homem foi seguido pelos dois seguranças dentro do estabelecimento e agredido na saída.

A Polícia Civil vai analisar o vídeo postado e também de câmeras de segurança do local. Nas imagens que circulam nas redes, é possível ver dois homens vestindo roupa preta, o que aparenta ser o uniforme dos seguranças, dando socos no rosto da vítima, que já está no chão. Uma mulher que estava próxima deles parece filmar a ação dos agressores.

Em seguida, já com sangue espalhado pelo chão, outras pessoas aparecem em volta do homem agredido, enquanto os dois agressores continuam tentando mobilizá-lo no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tentou reanimar o homem depois que ele foi espancado, mas ele morreu no local.

‘Ele pediu: Milena, me ajuda’, diz mulher da vítima

A mulher de Beto disse que tentou ajudar o marido, mas foi impedida pelos seguranças. Em entrevista à Rádio Gaúcha, na manhã de ontem, Milena Borges Alves, de 43 anos, relatou: “Eu estava pagando no caixa, daí ele desceu na minha frente. Quando eu cheguei lá embaixo, ele já estava imobilizado. Ele pediu: ‘Milena, me ajuda’. Quando eu fui, os seguranças me empurraram”, afirmou ela.

Sangue espalhado no chão

Em nota, o Carrefour informou que lamenta profundamente o caso, que iniciou rigorosa apuração interna e tomou providências para que os responsáveis sejam punidos legalmente. A rede, que atribuiu a agressão a seguranças, também chamou o ato de criminoso e anunciou o rompimento do contrato com a empresa que responde pelos funcionários agressores.