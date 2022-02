Homem é fuzilado na cadeira de barbearia em São Gonçalo

Um homem, de aproximadamente 35 anos, foi assassinado a tiros dentro de uma barbearia, no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na manhã de ontem (11). Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe do Grupo Especial de Local de Crime (Gelc) da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foi acionada para verificar a ocorrência de homicídio em uma barbearia, na Estrada de São Pedro, na altura do número 194, por volta das 10h45.

Os policiais relataram ter encontrado o corpo de um homem, ainda não identificado, com ferimentos de disparo de arma de fogo. O local foi isolado até a chegada da equipe de perícia. O caso é investigado pela DHNSG.