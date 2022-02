Homem é flagrado com mais de 100 kg de cocaína em Angra

Mais de 100 kg de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na noite do último sábado (19), na Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis (RJ). A droga estava sendo transportada por um motorista, de 31 anos, que foi abordado no km 493, na altura do bairro Pontal.

Durante a fiscalização, o homem demonstrou sinais de nervosismo, o que levantou a suspeita dos agentes. A documentação dele foi consultada e o carro foi revistado. No porta-malas do veículo, os agentes encontraram três malas de viagem com 108 tabletes de cocaína.

Após o flagrante, o homem confessou que recebeu uma quantia em dinheiro para transportar a droga até o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde receberia o restante do pagamento. Ele foi levado para a Polícia Federal e autuado por tráfico de drogas, podendo pegar de 5 a 15 anos de prisão.

Segundo a PRF, o material apreendido está avaliado em mais de R$ 18 milhões