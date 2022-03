Homem é executado com tiros de fuzil em posto de combustível em Mesquita, na Baixada Fluminense

Um homem foi executado com tiros de fuzil na manhã de hoje (23), em Mesquita, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu em um posto de combustível localizado na Avenida Coelho da Rocha. Até o fechamento desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido divulgada.

De acordo com relatos de testemunhas, homens que estavam em dois veículos armaram uma emboscada e perseguiram a vítima, que estava em um carro blindado. Ao chegar no estabelecimento e sair do carro, o motorista foi atingido pelo disparo efetuado por um dos criminosos que portava um fuzil.

A execução aconteceu a pouco mais de 200 metros de distância do Colégio Estadual Vila Bela, próximo ao horário de entrada dos alunos. Câmeras de monitoramento do local e também de outros pontos da região podem ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) a identificar os assassinos.