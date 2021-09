Homem é executado com pés e mãos amarrados na Baixada

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga mais um caso de assassinato na região. Na manhã de ontem, o corpo de um homem, aparentando pouco mais de 20 anos, foi encontrado em Seropédica.

De acordo com as primeiras informações, moradores do bairro Fonte Limpa foram surpreendidos pelo encontro do cadáver que estava coberto por um tapete e foi deixado na região. A vítima, que usava apenas uma bermuda de cor preta, estava com os pés e mãos amarrados e apresentava marcas de tiros na cabeça.

Uma das linhas de investigação da especializada é a de crime de execução. Até o fechamento desta reportagem não havia informações sobre a identidade do homem.