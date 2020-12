Homem é esfaqueado e morto em estação de trem na Zona Norte do Rio

Um homem foi brutalmente esfaqueado, na tarde de ontem, em frente à bilheteria da estação de trem de Madureira, uma das mais movimentadas da Zona Norte do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, de cerca de 20 anos, mas ele morreu no local.

Testemunhas contaram que o homem teria se envolvido em uma briga com um usuário de drogas, que o golpeou no pescoço e fugiu. A SuperVia informou que o acesso da estação Madureira próximo ao calçadão foi fechado em função da ocorrência, em frente à bilheteria, do lado de fora da estação. Assim como o Corpo de Bombeiros, o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) também foi acionado.