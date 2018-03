Foto: Reprodução / Google Maps

Um homem foi esfaqueado e morto dentro de um ônibus do BRT, perto da estação Capitão Menezes, na Praça Seca, na Zona Oeste, na madrugada de hoje. De acordo com informações do 18ª BPM (Jacarepaguá), a vítima foi assaltada por um criminoso e, logo depois, levou várias facadas.

