Homem é esfaqueado e agredido com corrente de aço no Sul do RJ

Um homem, de 49 anos, foi esfaqueado e agredido com uma corrente de aço no último sábado (7) no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, em Valença (RJ). O suspeito foi preso.

A Polícia Militar informou que a vítima deu entrada no Hospital de Santa Isabel com várias lesões na cabeça. Aos agentes, ele contou que o crime foi motivado por ciúmes de uma mulher. A relação entre os envolvidos não foi informada.

Por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para o Hospital Escola de Valença. A unidade não informou o estado de saúde do paciente.

Após buscas pela localidade, os agentes conseguiram encontrar o suspeito com a faca e a corrente utilizada na agressão, além de uma foice. Ele foi levado para a delegacia de Valença e está à disposição da Justiça.