Homem é detido, suspeito de estuprar e engravidar uma menor em Bangu

Foto: Divulgação

De acordo com a polícia, ele seria ex namorado da mãe da vítima.

Um homem de 42 anos foi preso suspeito de estuprar e engravidar uma menina de 12 anos em uma comunidade de Bangu, Zona Oeste do Rio.

De acordo com o delegado titular da 34ªDP (Bangu), Roberto Ramos, a criança é filha de uma ex-

namorada do homem e, por isso, frequentava a casa do suspeito para brincar com a filha dele,

que também tem 12 anos. Ainda de acordo com o delegado, ele mantinha um relacionamento

“consentido” pela jovem, mas em escondido da família dela. Mesmo assim, o delegado destaca que, por ela ainda ser uma criança, o caso é considerado estupro.

