Homem e cavalo são assassinatos em Nova Iguaçu

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o assassinato de um homem ocorrido no final da tarde da última segunda-feira, no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu. A vítima, identificada somente como Lourival, estava andando a cavalo, que também foi morto.

De acordo com testemunhas, tiros foram ouvidos na Avenida Abílio Augusto Távora (Estrada de Madureira), na altura da UPA 24h Cabuçu, e na sequência o homem passou com o cavalo em alta velocidade e entrou na Rua Paraíso. Outros dois homens armados de pistolas saíram em perseguição, tendo um veículo como apoio. A vítima e o animal foram alcançados a poucos metros e executados com vários tiros.

Segundo as primeiras informações, Lourival era bastante conhecido na área por promover cavalgadas na região. A especializada vai ouvir testemunhas e familiares para traçar uma linha de investigação, entender a motivação e chegar aos criminosos, que podem ser milicianos.