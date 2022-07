Homem é capturado por tentativa de homicídio na Baixada Fluminense

Homem desferiu 15 facadas após discussão com a vítima durante rodada de ‘pó’ em em Magé

Policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) capturaram na terça-feira (28), no bairro Vale das Pedrinhas, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, um homem por tentativa de homicídio. O crime foi no dia 7 de fevereiro em Magé. Na ocasião, a vítima foi agredida com várias facadas.

De acordo com o delegado Antonio Silvino, titular da distrital, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal (Tribunal do Júri) da comarca de Magé. O preso, de 40 anos, e a vítima, 36, estavam consumindo cocaína quando começaram a discutir. “Nesse momento, o acusado pegou uma faca e, com a ajuda de uma terceira pessoa que teria segurado a vítima por trás,

desferiu 15 golpes de faca”, explicou Silvino.

A vítima foi socorrida para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias, também na Baixada. A reportagem não conseguiu informações sobre a evolução do quadro de saúde do paciente enquanto esteve internado na unidade.

‘Semente do mal’ é três vezes apreendido

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na última quarta-feira (29), no bairro Quinta Mariana, em Guapimirim, por agentes da 67ª DP, em cumprimento a mandado expedido no dia 14 de junho pela Vara da Infância e da Juventude da comarca de Teresópolis. Ele é suspeito envolvimento com o tráfico e associação para o tráfico de drogas.

O jovem já havia sido apreendido em flagrante outras duas vezes, mas acabou liberado por decisão judicial. A primeira foi no dia 11 de agosto do ano passado no bairro Meudon, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Na ocasião, o infrator estava com 48 sacolés de maconha.

A outra apreensão aconteceu no dia 1º de dezembro do mesmo ano. O menor foi encontrado no bairro Lagoa, em Magé, na Baixada Fluminense, com dois radiostransmissores.