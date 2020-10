Homem é baleado em baile funk em São Gonçalo

Um homem, identificado apenas como Ricardo, foi baleado no início da manhã de ontem, em um baile funk no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com policiais do 7º BPM (Alcântara), a vítima foi deixada por um motorista de transporte por aplicativo, às 6h45, no Hospital Estadual Alberto Torres, bairro Colubandê.

A corporação informou ainda que Ricardo estava em um baile na Comunidade da Alma e que teria se desentendido com uma pessoa, que atirou pelas costas e atingiu o fígado da vítima. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). Até o fechamento desta edição, não havia informação sobre se o atirador tinha sido preso.