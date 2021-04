Homem é baleado em assalto dentro de ônibus

Uma pessoa foi baleada dentro de um ônibus, na tarde de ontem, na Avenida Automóvel Clube, em São João de Meriti. A vítima foi atingida durante um roubo no coletivo. O crime foi praticado por dois menores.

De acordo com a Polícia Militar, militares do 21º BPM (São João de Meriti) patrulhavam a via quando foram informados sobre o roubo ao ônibus. Em buscas na região, os PMs encontraram os dois criminosos. Eles foram apreendidos, junto com dois aparelhos celulares e um revólver calibre 32, e encaminhados para a 54ª DP (Belford Roxo). A vítima foi socorrida para o Posto de Atendimento Médico (PAM) Meriti.