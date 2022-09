Homem é baleado e morto dentro de casa na Zona Norte do Rio de Janeiro

Um homem morreu ao ser baleado dentro de casa em Brás de Pina, bairro da Zona Norte do Rio, no último domingo (4). Daniel dos Santos Campelo estava na casa de um amigo e teria sido atingido durante uma troca de tiros entre policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar (Olaria) e criminosos na Praça do

De acordo com informações do batalhão, durante o tiroteio os PMs balearam dois homens. Um deles, que não teve a identidade informada pela corporação, foi socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O outro não resistiu e morreu no local. Ele foi identificado como Loran de Azevedo Freaza, o “Marrom”, suposto chefe do tráfico de drogas na Favela Cinco Bocas, no Complexo de comunidades de Israel.

Em nota, a PM também informou que horas depois do tiroteio recebeu a comunicação de que um homem foi atingido por um tiro dentro de casa, na Rua Tailândia. Os policiais foram ao local, encontraram o corpo de Daniel e acionaram a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).