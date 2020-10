Homem é baleado ao pegar atalho para fugir de engarrafamento na Avenida Brasil

Um homem foi baleado nas costas, na manhã de ontem, depois de pegar um atalho na Avenida Brasil e entrar na Cidade Alta, comunidade da Zona Norte do Rio, dominada por traficantes. A vítima encontrou uma barricada e tentou dar meia-volta, mas os criminosos abriram fogo contra o carro.

A vítima foi identificada como Cristiano Coimbra, gerente de Projetos do jornal O Globo. Ele veio de Itaipava, na Região Serrana, e ia para uma reunião, no Centro do Rio. Ele passava pelo Trevo das Missões e seguiria para a Avenida Brasil. Ao fugir de um engarrafamento, resolveu usar um atalho mostrado por um aplicativo. A vítima pegou o caminho sem saber que se tratava de um dos acessos da Cidade Alta. Quando ele entrou na rua, encontrou uma barricada colocada pelo tráfico de drogas e um ponto de controle. Ele tentou voltar, mas os criminosos abriram fogo.

De acordo com os peritos, o carro foi atingido, pelo menos, por quatro disparos. Um na parte da frente, um na lateral e dois na parte de trás. Segundo os especialistas, foi um destes disparos que perfurou a lataria e o banco e atingiu a vítima nas costas. Mesmo baleado, Cristiano conseguiu dar meia-volta e foi para o Trevo das Missões, onde perdeu o controle do carro e atingiu outros dois veículos.

Policiais militares socorreram a vítima, que foi levada para o Hospital Getúlio Vargas e passou por uma cirurgia. A unidade de saúde não divulgou o estado de saúde do paciente.