Homem é assassinado na Baixada Fluminense

Um homem foi assassinado na noite do último domingo, na Rua José Cabral, no Centro de São João de Meriti. A Polícia Militar informou que agentes do batalhão do município (21º BPM) foram acionados para o local e encontraram a vítima baleada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. César de Souza, de 44 anos, foi levado para o Hospital Municipal .Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o baleado já chegou morto na unidade hospitalar.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. A Polícia Civil informou que a perícia foi feita e os policiais realizam diligências para identificar a autoria do crime e esclarecer o caso.