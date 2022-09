Homem é  assassinado em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Suposto miliciano foi executado no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo. Amigo, que estava na garupa de moto, conseguiu fugir

Um homem que teria envolvimento com a milícia foi executado com tiros na cabeça, na manhã desta terça-feira (20), no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu por volta das 11 horas e o nome da vítima não foi revelado.

De acordo com as primeiras informações, ele estava em uma motocicleta na Rua Tomás, região conhecida como Largo da Baiana, em frente a igreja São Jorge, quando foi surpreendido pelos disparos.

Testemunhas contaram que o homem que estava na garupa conseguiu fugir.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a motivação do crime e busca imagens de câmeras de segurança da região na tentativa de identificar o autor dos disparos.