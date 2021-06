Homem é assassinado durante assalto em Mandaguaçu, diz polícia

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos durante um assalto, em Mandaguaçu, na região norte do Paraná, na noite de segunda-feira (28), de acordo com a Polícia Civil. Pelo menos quatro homens invadiram uma casa e fugiram levando dinheiro e pertences pessoais.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que os assaltantes rendem homens que estavam jogando baralho. Em seguida, os criminosos ordenam que as vítimas deitem no chão.

De acordo com a polícia, um homem de 39 anos foi baleado no momento em que foi agredido por um dos assaltantes com a arma de fogo. A vítima não resistiu e morreu.

As imagens mostram ainda os homens pegando carteiras e dinheiro das vítimas. Na sequência, todos fogem.

Até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os assaltantes.