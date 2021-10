Homem é assassinado com tiros na cabeça em área de milícia

Um homem foi executado a tiros na tarde da última sexta-feira (8), em Santa Margarida, na Zona Oeste do Rio. Moradores relatam que a vítima identificada como Vinícius e conhecido pelo apelido de “Gordinho” seria integrante da milícia controlada por Luiz Antônio Silva Braga, o Zinho, irmão do ex-chefe Ecko, e foi morto pelo grupo rival, dominado por Danilo Dias Lima, o Tandera.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionadas para checar uma ocorrência envolvendo disparos na localidade da 29 de Março, na Av. Medianeira, em frente ao ponto final do transporte por vans. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o suposto miliciano atingido na cabeça, já sem vida.

A região onde Gordinho morreu é alvo da disputa de comando entre o grupo chefiado pelo irmão de Ecko e pelo miliciano Tandera. Em setembro, cerca de sete vans de transporte alternativo foram incendiadas em Nova Iguaçu durante disputa entre os dois grupos paramilitares. A violência na região se intensificou desde que o milicianos começaram a disputar o espólio de Ecko, que morreu em junho durante operação da Polícia Civil.