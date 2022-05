Homem é assassinado a tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Um homem foi executado com vários tiros na madrugada de ontem (30) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na Praça da Bíblia, no bairro Miguel Couto, onde há grande movimentação de pessoas por causa de bares e choperia existentes no centro comercial. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre a identidade da vítima.

A Delegacia de Homicídios da região (DHBF) realizou perícia no local e começou a ouvir testemunhas para chegar ao assassino.

Nas redes sociais, um internauta desabafou sobre a violência no bairro. “Quase todo dia eu recebo notícias que mataram um em Miguel Couto, queria ir nas minhas férias ver alguns amigos, mas já estou desistindo, virou um faroeste esse lugar, quem diria”. Uma moradora também falou sobre o homicídio: “Passada, Miguel Couto está cada vez mais pior”.