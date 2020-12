Homem é assassinado a tiros em Nova Iguaçu

Um homem foi morto a tiros no começo da tarde de ontem, no bairro Vila de Cava, em Nova Iguaçu. O crime foi numa das principais ruas da região. A vítima, que usava bermuda e casaco estampado, foi atingida com vários disparos de arma de fogo na cabeça e morreu no local.

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) foram acionados por populares, que informaram sobre uma pessoa ferida. Ao chegar, a equipe encontrou o homem já em óbito ao lado de um veículo. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou perícia na cena do crime e trata o caso como execução. Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre a identidade da vítima.

Reportagem: Antonio Carlos