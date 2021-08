Homem é assassinado à luz do dia em Mesquita

Um homem foi executado a tiros, na manhã de ontem, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Até o fechamento desta reportagem, a identidade dele não havia sido divulgada.

De acordo com as primeiras informações, ele foi surpreendido pelo assassino na Rua Antônio Borges, no bairro Santo Elias, próximo a um valão. O criminoso fez diversos disparos que atingiram a região da cabeça da vítima. Moradores disseram que ele trabalhava para uma empresa que explora ilegalmente serviços de internet, conhecido como ‘gatonet’, informação que foi confirmada.

A Polícia Militar foi acionada atrávés do serviço 190 e enviou uma equipe do batalhão do município (20º BPM). Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizaram perícia no local e devem ouvir familiares e testemunhas nos próximos dias.