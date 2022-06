Homem do bonde de Tandera roda em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Miliciano já tinha havia sido capturado por cobrar dinheiro de comerciantes e voltou para cadeia após ser flagrado com arma em condomínio em Nova Iguaçu

Um integrante da quadrilha do miliciano Danilo Dias Lima, conhecido como Danilo do Jesuítas ou Tandera, foi capturado na madrugada do último sábado (18) por policiais militares da Corregedoria Geral da PMERJ após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177).

Conhecido como Pelezinho, ele foi localizado quando saía de um condomínio do Programa Minha Casa, Minha Vida, em frente a UPA de Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ao receber voz de prisão dos agentes da Delegacia de Polícia Judiciária Militar (3ª e 8ª DPJM), o bandido, que estava em veículo da marca GM/Prisma, na cor cinza, não ofereceu resistência. Com ele foi apreendido um

revólver calibre 38, com numeração raspada e cinco munições intactas.

A ocorrência fo encaminhada para a 56ª DP (Comendador Soares). Na distrital, o criminoso foi autuado no Estatuto do Desarmamento e irá responder por porte ilegal de arma de fogo. O preso foi encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Taxa de segurança

O acusado já havia sido preso em fevereiro do ano passado por uma equipe do corregedoria. Na ocasião, ele e um comparsa foram flagrados praticando cobrança de suposta taxa de segurança clandestina em um comércio localizado na Estrada Abílio Augusto Távora, na altura do bairro São Domingos, também em Nova Iguaçu, uma das áreas de atuação do bando de Tandera.