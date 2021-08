Homem com uniforme da Petrobras é morto com 10 tiros

Um homem foi executado com cerca de 10 tiros no na noite da última quarta-feira na Avenida Oceânica, na Praia de Abricó, no bairro Jardim Miramar, em Rio das Ostras, Regiaão dos Lagos. A vítima estava vestida com uniforme de uma empresa do ramo offshore e foi identificada como Arthur Bragança de Araújo, de 20 anos de idade.

As primeiras informações dão conta de que o homicídio aconteceu na Rua Prefeito Jardim, no bairro Cidade Alta. Após executarem o rapaz, os criminosos colocaram o corpo dentro de um automóvel de cor branca e fizeram a desova na orla da praia de Abricó.

O corpo foi removido para o IML de Macaé e a ocorrência registrada na 128 DP. Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. Arthur era natural de São Gonçalo e estava na cidade desde a última terça-feira.