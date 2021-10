Homem com faca ataca passageiros em trem de Tóquio

Um homem com uma faca atacou passageiros em um trem neste domingo (31) em Tóquio. O agressor foi preso e está sendo investigado, segundo a imprensa local.

A emissora pública japonesa NHK informou 17 feridos, incluindo um gravemente – um homem na casa dos 60 anos – enquanto a agência de notícias Kyodo reportou 15 feridos.

O agressor tinha 24 anos e estava vestido com uma fantasia de Coringa, o vilão das histórias do Batman, segundo a agência Reuters. Testemunhas também disseram que o homem espalhou um fluido pelo trem e iniciou um incêndio.

O ataque ocorreu perto da estação Kokuryo. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram vários bombeiros, policiais e paramédicos resgatando os passageiros, e pessoas fugindo de vagões pela janela.

O ataque aconteceu no momento do fechamento das seções eleitorais no país, que organizou eleições legislativas neste domingo, e também em meio às festas de Halloween, muito populares no arquipélago japonês.

“A princípio pensei que fosse um evento ligado ao Halloween. Mas fugi quando um homem armado com uma faca comprida entrou. Tive a sorte de não me ferir”, declarou à AFP um passageiro que conseguiu escapar ileso.

O ataque foi o segundo envolvendo uma faca em um trem de Tóquio em dois meses.

No início de agosto, um dia antes da cerimônia de encerramento das Olimpíadas, um homem de 36 anos esfaqueou 10 passageiros. E no dia 24 de agosto, duas pessoas sofreram queimaduras com ácido sulfúrico em uma estação de metrô da capital. Em ambos os casos, os suspeitos, japoneses, foram presos logo em seguida.