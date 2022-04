Homem atira contra policial militar e é encontrado morto em Belford Roxo

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando um caso envolvendo um policial militar, que morreu após trocar tiros com um homem no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo. O corpo do atirador foi encontrado em outro local. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (7), na Rua Castro Alves. A região é controlada por milicianos.

De acordo o batalhão da Polícia Militar do município (39º BPM), sob o comando da tenente-coronel Daniele, uma equipe foi deslocada para o Hospital Municipal de Belford Roxo para verificar a entrada de uma pessoa baleada. Na unidade, constatou-se que a vítima era um PM lotado no 22º BPM (Maré).

Segundo relatos, ele estava chegando em um bar com amigos, vindo de um futebol nas imediações, quando percebeu que havia um homem armado. Ao perceber que seria abordado, o suspeito efetuou vários disparos contra o PM, que revidou. Socorrido em estado gravíssimo, o militar não resistiu.

Carro capotado

A PM informou ainda que outra guarnição foi acionada para para a Rua Freitas Braga, onde um veículo Siena azul havia capotado e o motorista, que possivelmente seria o homem que atirou no policial, já em óbito.

Os agentes observaram que no corpo e no veículo havia marcas de tiros. O homem, identificado como Marcelo Rodrigues da Cunha, possuía registro de arma. O documento foi encontrado pelos PMs, mas a pistola não foi localizada. Ele também não possui anotações ou mandados criminais, segundo a corporação.

PMs prendem bandidos após troca de tiros

Na última quinta-feira, outra ocorrência envolvendo policiais do 39º BPM resultou na prisão de um acusado de participar de um roubo e troca de tiros com os agentes no bairro Nova Piam, em Belford Roxo.

De acordo com as informações, a PM chegou a realizar um cerco tático contra os criminosos que estavam de carro assaltando na região. Mas eles trocaram de carro e conseguiu fugir.

Na manhã de sexta-feira (8), a corporação informou que prendeu quatro suspeitos na Via Dutra, após cerco tático com troca tiros. A ação que contou com a participação de policiais do 16º BPM, também apreendeu duas pistolas. As ocorrências foram registradas na 54ª DP (Belford Roxo).