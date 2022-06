Homem morto dentro de trem no Rio era ex-militar do Exército e trabalhava como garçom

Assassino cobriu câmeras dentro do vagão para dificultar sua identificação. O marginal que furtou a mochila de Jairo também é investigado

A Polícia Civil investiga se o garçom e ex-paraquedista do Exército Jairo Jonathan Pedrosa, de 24 anos, morreu baleado na cabeça dentro de um trem do ramal Santa Cruz, na altura da estação Deodoro, após ter recebido ameaças por ter supostamente se envolvido com uma mulher casada. O crime aconteceu na tarde da última segunda-feira (27), na Zona Norte do Rio.

De acordo com as investigações, o autor do crime usava máscara e boné, e utilizou uma fita preta para cobrir as câmeras internas da composição. Outras câmeras, no entanto, ajudaram a entender a movimentação do suspeito, que deixou o trem logo após o disparo. Imagens mostraram que a mochila de Jairo foi furtada. O suspeito também será investigado.

Parentes da vítima estiveram na estação e reconheceram o corpo do jovem. Muito abalada, a mãe do rapaz carregava uma medalha que ele teria recebido do Exército e afirmou que ficou sabendo da notícia por mensagens de celular. “Eu corri até aqui ao ficar sabendo dessa atrocidade. Quero Justiça, é só isso. Um jovem que estava indo trabalhar, ontem (26) mesmo estava contando dos planos dele e é morto desse jeito. Quero apenas Justiça. Que achem a pessoa que fez isso”, desabafou.

Trem lotado

De acordo com relatos, o trem estava lotado no momento da execução e o atirador fugiu escondido na multidão, que correu em direção à plataforma. O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes da especializada fizeram uma perícia no local e tentam identificar o autor e a motivação do crime por imagens de câmeras de segurança da estação de Deodoro e das proximidades.

Ameaças de morte

O crime, que é investigado como passional, pode ter sido premeditado. A família alega que o jovem vinha sendo ameaçado por um homem. A tia de Jairo contou que ele teria se envolvido com uma mulher casada em maio deste ano. E, após a descoberta do marido, Jairo passou a ser ameaçado de morte.

“Ele foi ameaçado pelo marido dela. Ela é casada. Por conta de umas brigas que eles tinham constantemente no trabalho, ele (Jairo) foi demitido, ela tinha um conhecimento a mais no trabalho e o relacionamento ia seguir. Ele não tinha problema com ninguém, a gente só sabia desse caso”, disse Priscila Mariano ao jornalismo da TV Globo.

Jairo ainda teve seus pertences roubados após o crime. Imagens divulgadas na internet mostram o momento em que a vítima está caída em um banco da composição, quando um homem de blusa preta e short cinza pega a mochila que está entre as pernas da vítima. A Polícia Civil informou que em princípio o homem que subtraiu os pertences não tem envolvimento com a morte de Jairo, mas que ele poderá responder por roubo. O vídeo é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH).