Homem apontado como principal fornecedor de armas de Niterói é capturado pela polícia

Foto: Divulgação/PCERJ

Agentes da 78ªDP (Fonseca) prenderam o traficante Marcel Sá Vianna de Mello. Conhecido como Cecel, o criminoso é apontado como chefe do tráfico da Ciclovia, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, na Região Metropolitana. Segundo a polícia, ele é o principal fornecedor de armas e drogas para a comunidade do Caramujo e outras comunidades dominadas pela mesma facção criminosa em Niterói.

De acordo com a polícia, a prisão de Marcel representa prejuízo para as organizações criminosas que controlam o tráfico de drogas em Niterói, porque terçai que buscar novos fornecedores de drogas.

