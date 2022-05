Hoje foi lançado o “Fazenda Legal” através da Secretaria Estadual de Agricultura

O Programa Fazenda Legal está de volta! A primeira edição deste ano ja está acontecendo em Itaperuna, no Noroeste do estado e vai até o dia 7 de maio. O projeto itinerante, levará a 10 municípios a agricultura do futuro, conectando agricultores e produtores às empresas desenvolvedoras de tecnologia, investidores e governo com o intuito de impulsionar o agronegócio.

“Eventos como o Fazenda Legal são muito importantes para o produtor rural. Tem o propósito de transformá-lo em empreendedor. O Programa possui ações exclusivas onde será possível expandir o acesso do agricultor ao campo da tecnologia e informação, possibilitando a transformação de sua propriedade em um negócio rural bem sucedido. Ter esse contato direto com a tecnologia do futuro e obter conhecimento, possibilita alavancar sua produção”, ressalta Alex Grillo, secretário de Agricultura.

No Brasil, a agricultura é um dos setores econômicos que mais emprega. De acordo com dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o agronegócio brasileiro registrou a abertura de mais de 61 mil vagas em 2020. No estado do Rio de Janeiro, segundo maior mercado consumidor do país e onde 92% das propriedades possuem área inferior a 100 hectares, o agronegócio é a alternativa para a geração de empregos, através da expansão nas atividades agropecuárias.

O Fazenda Legal é a união entre o campo e a tecnologia para o aumento da eficiência produtiva. Pensado para que o produtor rural do estado possa cumprir a nobre missão de produzir alimentos para a população, de forma organizada, empreendedora e responsável.

“A Pesagro-Rio em parceria com a Faerj, a Secretaria de Agricultura e suas vinculadas, Emater-Rio, Fiperj e Ceasa, está promovendo o Fazenda Legal. Levaremos para 10 municípios tipicamente agro num evento de 2 dias, um conjunto de serviços muito significativos para o produtor rural que será útil para a melhoria de sua atividade. Vamos levar tecnologia, informação e todo assessoramento jurídico, além de parceiros financeiros com linhas de crédito. Enfim, serão serviços de utilidade pública totalmente gratuitos que atenderá todas as necessidades do produtor”, destaca Paulo Renato Marques, presidente da Pesagro-Rio.

Ao longo dos anos, o Fazenda Legal atendeu cerca de quinze mil produtores em todo o estado do Rio de Janeiro. A prioridade é atrair o produtor rural e promover seminários para conscientizá-lo sobre a complexidade da legislação que envolve o exercício da atividade rural.

O programa foi criado em 2005 com a finalidade de propagar, gratuitamente, informações e conhecimentos da área rural, apontando o melhor caminho para manter o produtor em dia com as suas obrigações legais.

Na tenda da Emater-Rio os técnicos extensionistas irão instruir os produtores sobre o programa de isenção ICMS Luz Rural, além da renovação da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e emissão de atestado do produtor rural.

“Está apto a receber a isenção o produtor, seja Pessoa Física ou Jurídica, que mantenha em seu estabelecimento a exploração comercial de pelo menos uma atividade econômica primária agrícola, pecuária, pesqueira, de extração de produtos vegetais, assim como a criação animal de qualquer espécie”, detalhou o presidente da Emater-Rio, Marcelo Costa.

Fazenda Legal e RJPET

O evento em Itaperuna, contará também com a participação do PetMóvel, uma parceria da pasta com o Senac, disponibilizando atendimento aos pets.

O ônibus irá oferecer serviços gratuitos de banho e tosa para pets no Fazenda Legal 2022 (lembrando que o número de atendimento é limitado), e os atendimentos serão agendados por ordem de chegada. Para participar, o cão precisa ser manso e o tutor deve levar sua carteira de identidade e o certificado de vacinação do pet.

Além disso, uma equipe do RJPET estará junto ao PetMóvel, para esclarecer todas as dúvidas dos moradores em relação a como se cadastrar para realizar a castração de seu animal de graça, através do programa: RJPET: 100 mil castrações. Lembrando que o município de Itaperuna, conta com uma clínica, parceira do projeto e realiza os procedimentos totalmente de graça.