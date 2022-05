HM de Belford Roxo é homenageado por salvar a vida de cabo ferido em confronto com traficantes no Parque Floresta

Em fevereiro deste ano, o Batalhão de Polícia Militar de Belford Roxo (39º BPM), na Baixada Fluminense, fez uma das maiores operações de sua história que resultou na apreensão de fuzis, pistolas e grande quantidade de drogas na comunidade Parque Floresta. Seis suspeitos morreram durante confronto com equipes do GAT (Grupamento de Ações Táticas).

Na ação, o cabo Gutemberg Oliveira Sampaio, de 36 anos, quase perdeu a vida ao ser baleado no braço. Socorrido para o Hospital Municipal de Belford Roxo, o militar foi estabilizado pela equipe de prontidão da unidade e depois transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes (HAPN), em Saracuruna, Duque de Caxias. Foi submetido a avaliação pela equipe de cirurgia geral, fez exames, sutura e teve alta.

Mais de três meses depois, a corporação homenageou os heróis do combate contra o crime e pela vida.

‘Crocodilo’ como símbolo

Durante cerimônia realizada na quinta-feira (26) na sede do batalhão, os policiais do GAT, a prefeitura e a equipe do HM foram homenageados com troféus. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e o diretor do hospital, William Andrade, receberam o Troféu Crocodilo, símbolo do 39º BPM, das mãos da comandante da corporação, tenente-coronel Daniele Neder.

Também foram agraciados os 11 policiais militares, que tiveram destaque operacional no 2° semestre de 2021, incluindo os guerreiros que participaram da ação no Parque Floresta.

Parceria fortalece ações no município

O reconhecimento pela parceria entre o Executivo e os deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual) como fortalecimento das ações do governo foi enfatizado durante a cerimônia.

“O prefeito Waguinho e o secretário de Saúde, Christian Vieira, têm dado total autonomia para nossa equipe fazer o hospital ter um funcionamento de excelência para os munícipes, sem contar que a união dos deputados Daniela do Waguinho e Márcio Canella tem feito com que tenhamos uma saúde de referência”, destacou William Andrade.

Relembre o caso

Na manhã do dia 3 de fevereiro, uma operação realizada por policiais do 39º BPM com o objetivo de “coibir ações criminosas” e intervir em uma disputa de grupos criminosos na região, deixou seis suspeitos mortos e prendeu outros sete no Parque Floresta.

Além do cabo, dois bandidos também ficaram feridos. Na ação, oito fuzis, seis pistolas, granadas e drogas foram apreendidas pelos agentes.