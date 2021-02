HGNI abre processo seletivo para Residência Médica em Cirurgia Geral

O Hospital Geral de Nova Iguaçu vai abrir processo seletivo para preenchimento de uma vaga de 3° ano de Residência Médica em Cirurgia Geral. O edital foi publicado na edição do Diário Oficial de ontem. Os interessados devem comparecer ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do HGNI, entre os dias 26 de fevereiro a 3 de março, das 8h30 às 16h, para efetuar a inscrição. A listagem com os inscritos será divulgada no dia 4 de março. O programa é de responsabilidade do Ministério da Saúde.

O médico residente terá jornada de trabalho de 60 horas semanais, em regime integral e de plantões, sob supervisão da equipe médica de Cirurgia Geral e da Comissão de Residência Médica (COREME) do HGNI. A bolsa-auxílio é de R$ 3.330,43 e será totalmente custeada pelos Ministérios da Saúde e da Educação.

Para participar, o médico precisa ter registro no Conselho Regional de Medicina, devendo apresentar documento comprobatório, além de ter concluído ou estar cumprindo os dois anos de residência médica de pré-requisito em área cirúrgica básica, com término previsto para fevereiro de 2021.

Conhecimentos específicos

Após a inscrição, o candidato fará uma prova objetiva de 40 questões, no dia 5 de março, de caráter classificatório e eliminatório sobre os conhecimentos específicos durante os dois anos de residência na área cirúrgica básica. Será aprovado quem alcançar mais de 50% da pontuação. A divulgação do resultado final acontecerá no dia 12, em Diário Oficial de Nova Iguaçu. A matrícula deve ser feita no dia 15 no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do HGNI. O início da residência está previsto para 16 de março, com duração de um ano. Ao final, o médico receberá o título de especialista em Cirurgia Geral.

O atendimento aos candidatos será feito através do e-mail: [email protected] Todas as informações podem ser vistas no edital publicado em Diário Oficial nesta quinta-feira (11).