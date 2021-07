Herbert Belo, o “Pezinho”, vira réu por tráfico de armas e munição

Bandido é acusado de enviar carregadores de fuzil dos EUA para quadrilhas no Brasil.

Acusado de chefiar uma organização criminosa transnacional que enviava munição para fuzis dos Estados Unidos para facções criminosas no Brasil, escondida em encomendas remetidas pelo correio, Herbert Belo, o Pezinho, virou réu após a Justiça Federal do Rio aceitar a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o bandido, que foi um dos presos em 1º de junho pela Polícia Federal, durante a Operação Pneu de Ferro.

As investigações começaram em 2019, com apreensões de carregadores de fuzis e acessórios de arma de fogo realizadas no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). Os pentes estavam escondidos dentro de um pneu.

Os policiais identificaram que os materiais apreendidos eram enviados, via postal, das cidades de Kissimme, Orlando e Tucson, nos Estados Unidos, e tinham como destino facções criminosas do Rio e de São Paulo.

De acordo com a denúncia do MPF, Herbert e Paula Lacerda (que foi casada com ele até 2020) viajaram diversas vezes para os Estados Unidos entre 2017 e 2019. De lá, os procuradores dizem que o casal exportou clandestinamente munições e acessórios de armas de fogo, por meio de, pelo menos, 41 remessas postais.

O material era retirado em agências dos Correios no Brasil, por integrantes da quadrilha, e revendido para as facções criminosas.

Transferência para presídio federal

Na mesma decisão em que recebeu a denúncia, a juíza Caroline Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, autorizou a transferência de Herbert para um presídio federal de segurança máxima.

No total, sete pessoas acusadas de envolvimento no esquema viraram rés por crimes como tráfico internacional de armas de fogo, munições e acessórios; organização criminosa transnacional; evasão de divisas; lavagem de dinheiro e uso de documento falso.