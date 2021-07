Hello Kitty, gerente do tráfico em São Gonçalo, é morta em operação da PM; outros três suspeitos morrem

Uma das criminosas mais procuradas do RJ foi morta na manhã desta sexta-feira (16) em uma operação da PM. Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, e outros três suspeitos morreram em confronto no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

Hello Kitty era braço direito do chefe do tráfico na região, Alessandro Luiz Viera Moura, o Vinte Anos, outro

dos quatro mortos na ação.

Policiais foram até o local após denúncias de que uma família estaria sendo feita refém em Itaoca, dentro do Salgueiro. Moradores disseram que não conseguiram sair para trabalhar por medo dos tiros.

O 7º BPM (São Gonçalo) foi ao no local, além de policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do

Batalhão de Ações com Cães e de agentes da 72ª DP (São Gonçalo).