Helicóptero é atingido por tiro no Rio

Foto : Marcos Serra Lima/G1

Perito fotografou marcas que podem ser de tiro na cauda da aeronave

A Polícia Civil informou que o helicóptero sobrevoava os arredores do Morro do Vidigal quando teria sido atingido por um tiro e o piloto foi obrigado a fazer um voo forçado em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Um dos disparos atingiu o rotor de cauda da aeronave. Ninguém se feriu.

Peritos da Polícia Civil, que investiga o caso, foram para o local do pouso, na área gramada próxima ao túnel que liga São Conrado à Barra. Além da Polícia Civil, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos também realizou uma perícia na aeronave.

