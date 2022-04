Helicóptero cai com duas pessoas em Contagem, na Grande BH

MINAS GERAIS – Um helicóptero caiu dentro de um centro de distribuição de um supermercado, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã de segunda-feira (11). O Corpo de Bombeiros informou que duas pessoas que estavam na aeronave foram socorridos conscientes. O acidente ocorreu no bairro Chácara Boa Vista, ao lado da Efai – Escola de Aviação Civil, dona da aeronave.

De acordo com os bombeiros, por volta das 9h10, a aeronave ainda tinha risco de explodir, mas não havia chamas. “O acidente aconteceu no momento da decolagem. A aeronave, aparentemente, perdeu potência, e ela acabou colidindo com o caminhão-baú. Depois colidindo ao solo. O piloto parece que reduziu um pouco a potência, então não teve muita energia na queda. Não teve ignição, não teve nenhuma combustão, e os ocupantes foram retirados sem maiores intercorrências”, disse o tenente Rodrigo Munaiee.

Sobreviventes resgatados conscientes

Segundo Munaiee, um dos ocupantes foi socorrido pelo helicóptero dos bombeiros, e o outro, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os dois foram levados para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A Secretaria Municipal de Saúde de Contagem informou que as vítimas são o piloto Roberto Carlos Belmiro, de 59 anos, e Alexandre Mitkiewicz, cuja idade não foi informada.

Os representantes da Efai, dona do helicóptero, disseram em um comunicado que se tratava de um voo de treinamento e que o problema que causou a queda da aeronave ainda não foi identificado.