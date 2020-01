Hábil e fiel escudeiro do governador Wilson Witzel

No comando da Secretaria de Governo e Relações Institucionais do RJ, pasta com mais funções do Palácio Guanabara, Cleiton Rodrigues já é considerado um dos maiores articuladores da política na Baixada

Funcionário do primeiro escalão com mais atribuições do Palácio Guanabara, o secretário de Governo e Relações Institucionais orgulha-se de dizer que é um dos homens de confiança do governador Wilson Witzel. Não à toa, a afirmação procede.

Cleiton Rodrigues é o responsável pela agenda de Witzel, comanda as recém-implementadas ações de controle urbano e a Lei Seca e todos os assuntos relacionadas a várias secretarias. Sob seu escudo também está a atribuição de comandar o programa Segurança Presente, que avança na Baixada e no Rio. Segundo informações, Witzel apresentou como justificativa para nomear o ‘fiel escudeiro’, a imagem do político hábil.

Estrategista na articulação com deputados e prefeitos

E é justamente a imagem do político hábil que está transformando Cleiton Rodrigues no maior articulador do governo. Cabe a elea a missão estratégica de estabelecer um relacionamento saudável com o Legislativo e prefeitos do RJ. O trabalho não para.

Além de manter diálogos com os deputados estaduais, Cleiton tem se reunido com prefeitos de diversos municípios, entre os quais o de Nova Iguaçu. Na cidade da Baixada Fluminense, ele foi secretário de Governo da atual administração, onde também ganhou a confiança de Rogério Lisboa na área da articulação política.

“Quando Cleiton assumiu a pasta no governo de Witzel, tinha certeza que ele sedimentaria uma parceria com o governo de Lisboa. Como representante do Legislativo tenho trabalhado nessa intermediação, através de reuniões. Há vários projetos realizados, como a instalação de bases do Segurança Presente no Centro de Nova Iguaçu e em Austin, e outros a serem implementados neste ano, como obras de saneamento básico, pavimentação asfáltica e outros. Estou confiante que o governo Witzel, através do Cleiton, irá realizar grandes melhorias em nossa região”, enfatiza o vereador Maurício Morais (MDB).

Ele lembra que que Cleiton Rodrigues é casado com uma uma mulher que também é engajada na política. Nascida no bairro Morro Agudo,em Nova Iguaçu, Lindinha é uma pretensa candidata ao Legislativo municipal. “Espero que Lindinha formalize sua pré-candidatura a vereadora. Tenho certeza que ela irá representar com orgulho e maestria as mulheres do nosso município”, concluiu Morais.

Na estrada da política há 30 anos

Mesmo sem ter conseguido se eleger nas vezes que tentou, Cleiton tem estrada na política. Aos 51 anos, o homem forte de Witzel entrou na área há 30, pelas mãos do ex-prefeito e hoje vereador Cesar Maia. Depois disso, foi coordenador das campanhas do ex-governador Anthony Garotinho em 2014 e 2018, a quem também assessorou quando deputado federal. Cleiton trabalhou ainda para o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, e para o ex-deputado federal Alexandre Valle, nomeado por Witzel para a presidência do Instituto de Pesos e Medidas do Estado — uma indicação que, segundo Cleiton, partiu da Assembleia Legislativa.

Reportagem: Antonio Carlos/Hora H