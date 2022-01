Guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho morre aos 74 anos

ESTADOS UNIDOS – O escritor e influenciador bolsonarista Olavo de Carvalho morreu aos 74 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais do autor. De acordo com a nota divulgada pela família, o escritor faleceu na noite de 24 de janeiro.

A causa da morte não foi divulgada, mas o escritor havia sido diagnosticado com Covid-19 oito dias antes, em 16 de janeiro. A morte aconteceu em um hospital na região de Richmond, nos Estados Unidos.

Nascido em Campinas, no interior de São Paulo, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho se intitulava professor de filosofia e ficou conhecido por vídeos e livros que apoiam o conservadorismo político e que recusam o discurso politicamente correto.

Considerado um guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho foi elogiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais, mas criticado por militares que integram seu governo. O vice-presidente Hamilton Mourão disse, em 2019, que Olavo de Carvalho deveria se limitar à função de “astrólogo”.

O episódio ocorreu após o canal oficial do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais postar um vídeo, posteriormente apagado, no qual o escritor fazia críticas a militares, a integrantes do governo e a políticos que se aliaram ao presidente. Carvalho deixa a esposa, Roxane, oito filhos e 18 netos.