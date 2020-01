Guia de pagamento do IPVA estará disponível na sexta

As guias de pagamento do IPVA 2020 no Rio de Janeiro estarão disponíveis para serem retiradas pelos donos de veículos a partir da próxima sexta-feira. Os motoristas deverão digitar o número do Renavam para gerar o boleto na página específica do Bradesco ou da Secretaria de Estado de Fazenda.

O tributo pode ser pago em cota única, com desconto de 3%, ou a quantia integral poderá ser dividida em três vezes. Incidem ainda a taxa de licenciamento e o DPVAT, reativado pelo Supremo. O pagamento da Guia de Regularização de Débitos (GRD) deverá ser efetuado em dinheiro e poderá ser realizado em qualquer agência bancária.

A Secretaria Estadual de Fazenda do RJ divulgou em 20 de dezembro os valores venais dos principais modelos de veículos. A tabela, publicada no Diário Oficial, é a base para o cálculo do IPVA de 2020.

Com base nos preços de mercado calculados pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), o imposto será, na média geral, 3,26% menor do que em 2019. No caso dos automóveis, a redução média será de 3,60%. Já para as motos, o tributo cairá 2,06% em média.

A pasta também apresentou os prazos para o pagamento do imposto — que variam com o final da placa do veículo. O calendário vai do dia 21 de janeiro a 8 de abril, mas ainda não havia previsão de quando as guias com os boletos estariam disponíveis.

Fonte: Agência Brasil