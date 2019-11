Gugu Liberato sofre acidente grave em casa

Apresentador estaria em estado irreversível após cair de uma altura de 4 metros e bater com a cabeça na quinta de mesa enquanto colocava enfeites de Natal na parte externa da casa

Após ser internado por conta de um acidente na última quarta-feira, o estado de saúde de Gugu Liberato seria “irreversível”, segundo o blog do apresentador Amaury Jr. A informação foi dada por um amigo que acompanhou o apresentador no hospital.

Gugu caiu de uma altura de 4 metros em sua casa em Orlando, na Florida, e bateu a cabeça em um móvel, sendo internado inicialmente para observação que iria durar 48 horas. Mais tarde, foi confirmado que o estado do apresentador era “muito grave”.

Ao saberem do acidente, familiares embarcaram para os Estados Unidos na manhã de ontem e muitos colegas famosos usaram suas redes sociais para desejar melhoras para Gugu.

Assessoria nega notícia sobre óbito

A informação do óbito do apresentador Gugu Liberato foi divulgada pela Band News, através do jornalista Reinaldo Azevedo. Mas, minutos depois, ele negou. Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, a Record TV estaria mantendo a morte de seu funcionário em sigilo até que a família chegasse ao hospital. Entretanto, por volta das 21h de ontem, a assessoria do apresentador negou o quadro de óbito.

Dona Maria do Céu, mãe do apresentador de 90 anos, embarcou na manhã de ontem, em um vôo da TAM para Orlando, para acompanhar todo o trâmite de perto. Ela desembarcou na cidade às 16h.

