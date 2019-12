Guardas mirins de Belford Roxo fazem passeio de fim de ano no Rio

O último grupo de 50 alunos da Guarda Mirim de Belford Roxo participou de um passeio a pontos turísticos da cidade de Rio de Janeiro. Ao todo, 225 guardas mirins visitaram os museus do Amanhã, da Marinha e o Boulevard Olímpico.

Os guardas mirins são estudantes da rede pública municipal que, desde agosto deste ano, estão recebendo novos conhecimentos que visam prepará-los para a vida em sociedade e o mercado de trabalho. Eles possuem entre 14 a 17 anos de idade. No curso, eles recebem ensinamentos nas áreas de hierarquia e disciplina, informática, inglês, rotina administrativa, entre outras disciplinas.

O curso é organizado pela Guarda Civil Municipal e tem a duração de um ano. “Fazemos com esses jovens um trabalho de conscientização social e pedagógico, preparando-os para a vida adulta e profissional”, resumiu o inspetor Thiago Silva, responsável pelo projeto da Guarda Mirim.

Os passeios de fim de ano da Guarda Mirim começaram em outubro deste ano. A turma foi dividida em grupos para que todos os alunos pudessem aproveitar ao máximo o dia de lazer na cidade do Rio de Janeiro. Na última sexta-feira (29/11), os guardas mirins encerraram o primeiro ciclo de estudo.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo