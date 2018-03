Guardas detêm dupla na Leopoldina

Foto: Divulgação

Guardas do Grupamento de Operações Especiais (GOE) detiveram na terça-feira, dia 13, dupla que costumava abordar passageiros em ponto de ônibus da Avenida Francisco Bicalho, na Leopoldina, oferecendo cartões de passagem eletrônicos em troca de dinheiro. A ação foi realizada após

denúncia de cidadã, que relatou a coação, muitas vezes violenta, praticada pelos acusados. Durante a abordagem, os homens identificados como Washington Anderson Cruz de Melo e Paulo César do Nascimento, foram flagrados com R$ 1.201,20 e 80 cartões de passagem sem identificação. Os

acusados foram levado para a 17ª DP (São Cristóvão), onde o caso foi registrado como crime referente a livre concorrência e o material ficou apreendido.