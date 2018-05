Guarda Municipal do Rio pode usar armas não letais, diz magistrada

Foto: DIVULGAÇÃO

A juíza Juliana Leal de Melo, da 6ª Vara de Fazenda Pública do Rio, concluiu que não há impedimento legal para que a Guarda Municipal faça uso de armas não letais. A sentença, proferida no dia 24, destaca que com a promulgação da Emenda 28/2017, que alterou o artigo 30 da Lei Orgânica do Município do Rio, o pedido feito em ação movida pelo Ministério Público ficou prejudicado.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUINTA-FEIRA (03) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.