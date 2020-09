Guarda Municipal e PM interrompem festa de casamento com mais de 100 convidados

Uma festa de casamento com mais de 100 convidados em um espaço na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, foi interrompida por guardas municipais e policiais militares do 17º Batalhão (Ilha do Governador) na noite do último sábado.

A ação aconteceu após reclamações de vizinhos da região por conta da aglomeração. No local, os agentes encontraram também músicos de uma bateria de escola de samba.

Depois da interrupção, os convidados se retiraram do local. A responsável pelo evento foi notificada e levada para 37ª DP (Ilha do Governador).

Em nota, a prefeitura afirmou que a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização vai verificar a documentação do estabelecimento e esclarece que eventos desse tipo não tem autorização para ocorrerem na atual fase de reabertura, em meio à pandemia da Covid-19. O estabelecimento pode ser multado e interditado.