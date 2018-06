Guarda Municipal de Belford Roxo orienta alunos sobre trânsito

Foto: Rafael Barreto/PMBR/Divulgação

Os alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Heliópolis, em Belford Roxo, tiveram uma aula diferente na última quarta-feira, dia 30. A fim de conscientizar sobre as ações no trânsito e a avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão, dentro de seus deslocamentos, agentes da Guarda Municipal de Belford Roxo estiveram na escola e distribuíram cartilhas educativas para os alunos. A ação faz parte do “Maio Amarelo”, um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito.

