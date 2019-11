Guarda Municipal de Belford Roxo forma 240 multiplicadores

Eles vão atuar contra o bullying e violência na escola. O ensino faz parte do projeto Guarda Presente nas Escolas, implementado pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho.

A Guarda Civil de Belford Roxo realizou ontem a cerimônia de encerramento do curso de formação de 240 multiplicadores das ideias contra o uso de drogas, bullying e a violência nas unidades escolares do município. O ensino faz parte do projeto Guarda Presente nas Escolas, implementado pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o

Waguinho.

O evento ocorreu na Escola Municipal Belford Roxo, no bairro Das Graças. Durante um mês os alunos da unidade assistiram palestras ministradas por especialistas da Guarda Civil Municipal. As exposições abordaram temas relacionados à dependência química, à violência escolar e ao bullying. Os estudantes também recebem ensinamentos sobre ética e cidadania. Só este ano, o programa formou aproximadamente 1,9 mil propagadores nas escolas municipais.

“A violência na escola se apresenta de três formas: aquela que é cometida contra o corpo docente e funcionários; a que é praticada contra os alunos e a usada contra o patrimônio público (vandalismo, depredação, etc)”, descreveu Thiago Silva, inspetor de projetos da Guarda Municipal.

Madrinha do projeto

Em seu discurso, a deputada federal Daniela do Waguinho, considerada pelos guardas municipais como a madrinha do projeto Guarda Presente nas Escolas, deu uma aula de ética e falou sobre a importância do programa para a formação moral dos alunos da rede pública municipal. “As drogas, hoje, no Brasil, são um sério problema.

Infelizmente, o bullying também tem crescido muito nas escolas em todo país. Para combatermos isso, temos que desenvolver a tolerância e o respeito ao próximo”, ensinou a parlamentar.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, João Sant`Anna, lembrou que a atuação da Guarda Municipal tem reduzido muito as ocorrências nas escolas e arredores. “Os registros de bullying e uso de drogas caíram muito este ano em relação a 2018. Tivemos uma queda de mais de 20% dos casos”, disse. Sant`Anna.

Novos multiplicadores entenderam a lição

Integrantes da nova turma de multiplicadores do projeto Guarda Presente nas Escolas, Ruth Noemy Verdan Maciel, de 12 anos, e Rodrigo Carrilho Otílio Teles, de 11, ambos estudantes do 6º ano, da Escola Municipal Belford Roxo, entenderam bem a lição. “Aprendi que não devemos usar droga porque faz mal à saúde”, disse Ruth. “O bullying não deve fazer parte da nossa escola”, completou Rodrigo.

O adolescente Mikael Vieira Bastos, de 16, e aluno do 7° ano, da Belford Roxo, também gostou do que aprendeu no curso. “Achei muito interessante as palestras sobre as drogas”, citou. Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas.

Também participaram da solenidade a diretora da Escola Municipal Belford Roxo, Márcia Gaigher, secretário adjunto de Assistência Social e Cidadania, Diogo Bastos, e a vereadora Cristiane Guedes.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo