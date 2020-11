Guarda Mirim de Belford Roxo tem aulas virtuais durante a pandemia

SECOM / PMBR

As aulas do projeto Guarda Mirim da Prefeitura de Belford Roxo já começaram. Em virtude da pandemia, os 150 alunos inscritos têm acesso às aulas a distância com atividades e vídeos informativos. Toda semana um vídeo será postado no canal do YouTube https://www.youtube.com/channel/UCItqayEttlf8fDFZN4145wg e a partir da aula online serão realizadas atividades através de um link de formulário do Google com exercícios e tarefas onde os alunos deverão responder e enviar pelo grupo do Whatsapp.

Os vídeos são gravados pelo inspetor de projetos Thiago Silva de sua casa e postados na plataforma. “É muito simples. Basta um click no link do canal do YouTube para assistir as aulas. Essa foi a maneira que encontramos para continuar com o projeto. Nos adaptamos às plataformas e ferramentas digitais”, destacou”. Thiago. Também participam do projeto o inspetor de projetos Egídio Soares, os coordenadores Fábio Calixto e Vasti Aleixo e o instrutor e colaborador do projeto Guarda Mirim e responsável pelo projeto Viver (no polo da guarda municipal), em parceria com a Secretária de Assistência Social e Cidadania, Manoel Max.

A aluna do projeto Rafaelly dos Santos Calixto, 10 anos, assistiu a primeira aula e garantiu que é importante para seu desenvolvimento. “A cada dia aprendo mais sobre diversos temas como ética, cidadania, bullying e reforço escolar. Espero que essa pandemia passe logo para que voltem as aulas presenciais com nossos instrutores e meus colegas de curso”, disse Rafaelly.

